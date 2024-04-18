الدفاع المدني: رفع مخلفات غارة جوية إسرائيلية تسببت بقطع الطريق في الخيام

أعلن الدفاع المدني، أنّ عناصره عملت على رفع مخلفات غارة جوية إسرائيلية استهدفت بلدة الخيام، وكانت قد تسببت بقطع طريق الحي الجنوبي في الخيام-مرجعيون.

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