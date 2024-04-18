اشار زعيم حركة انصار الله اليمنية عبدالملك بدر الدين الحوثي الى إن الحوثيين نفذوا 14 عملية بالبحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وصولا إلى المحيط الهندي في غضون أسبوعين. ولفت الحوثي في خطاب بثه، الى انه "لا خطر على الملاحة التابعة للدول الأوروبية التي لا تتجه إلى العدو الإسرائيلي ويمكنها المرور بأمان وسلام".

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثي: نفذنا 14 عملية في أسبوعين بالبحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وصولا إلى المحيط الهندي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.