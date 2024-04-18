اعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد" إن زلزالا بقوة 5.6 درجة هز إقليم توكات بشمال تركيا اليوم الخميس. وذكر وزير الداخلية علي يرلي قايا في تصريح له، أن فرقا من أفاد ووكالات أخرى معنية تتحرى الوضع في موقع الزلزال.

كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 5.6 درجة يهز إقليم توكات التركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.