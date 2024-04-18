لفت المجلس التّنفيذي ل​إتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة​، في بيان، عقب اجتماع طارئ عقده في مقرّ نقابة "أوجيرو"، بحضور رئيس الاتحاد العمالي العام ​بشارة الأسمر​، لبحث المطالب ولمعالجة أوضاع العاملين في هذه المؤسّسات، إلى أنّ "على الرّغم من تنفيذ الإضراب التّحذيري نهار الثّلثاء الواقع في 5/3/2024، ومن إصدار بيان تحذيري بتاريخ الثّامن من نيسان الحالي، وعلى الرّغم من مراجعة الأسمر لرئيس الحكومة ووزير العمل، ورفضًا للسّابقة الّتي حصلت عبر حرمان جميع عمّال ​لبنان​ من زيادة ​غلاء المعيشة​ بسبب تشبّث بعض الهيئات الاقتصاديّة بحرمان العمّال، ورفضًا لتعديل مرسوم الحدّ الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والأمومة المحدّد بـ5 أضعاف الحدّ الأدنى للأجور، يؤكّد المجلس مطالبه، وهي: 1- إقرار زيادة غلاء معيشة. 2- تغطية صحيّة كاملة تشمل الفروقات الطبيّة والاستشفائيّة. 3- إعادة القيمة الشّرائيّة للرّواتب والأجور وتصحيحها. 4- إعادة القيمة الشّرائيّة لتعويضات نهاية الخدمة. 5- تأمين الاعتمادات لتغطية مستحقّات العاملين في المؤسّسات العامّة. 6- رفض تعديل مرسوم الحدّ الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والأمومة". وقرّر الاتحاد "الإضراب في المؤسّسات العامّة والمصالح المستقلّة، وعدم الحضور إلى العمل اعتبارًا من تاريخ الغد الواقع في 19 نيسان ولغاية 25 نيسان ضمنًا، على أن يتمّ إبقاء الجلسات مفتوحة لاتخاذ الموقف المناسب".

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة: للإضراب من الغد ولغاية 25 الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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