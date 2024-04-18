عرض وزير الصّناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان، مع السّفيرة الكندّية في لبنان ستيفاني ماكولم، للعلاقات بين لبنان وكندا، مركّزًا على أهميّة هذه العلاقات "وامتدادها في الزّمن لسنوات خلت".
وشكرها على "استقبال اللّبنانيّين في كندا، وعلى اندماجهم في المجتمع الكندي، ومساهمتهم في تعزيز الاقتصاد وتطوير العلاقات بين كندا ووطنهم الأم"، معربًا عن ثقته بـ"استعداد كندا لزيادة التّبادل بين البلدين، ومساعدة لبنان على تجاوز أزمته الاقتصاديّة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصناعة عرض مع السفيرة الكندية للعلاقات الثنائية: واثق بأن كندا ستساعد لبنان ليتجاوز أزمته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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