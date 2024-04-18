أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​صيدا​، بـ"سقوط جريحين نتيجة حادث سير بين سيّارة ودرّاجة ناريّة تحت جسر ​الرميلة​ شمال مدينة صيدا، نُقلا عبر إسعاف الإنقاذ الشّعبي إلى مستشفى عسيران في صيدا، لتلقّي العلاج؛ فيما أُفيد عن فرار سائق السيّارة".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": جريحان نتيجة حادث سير تحت جسر الرميلة شمال صيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.