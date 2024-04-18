القناة 12: مسؤولون في اسرائيل يخشون من إصدار المحكمة الجنائية أوامر اعتقال بحق نتانياهو ومسؤولين آخرين

افادت القناة 12 الإسرائيلية بان مسؤولين في اسرائيل يخشون من إصدار المحكمة الجنائية في لاهاي أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ومسؤولين آخرين بسبب الحرب على قطاع غزة، ولفتت الى ان تل أبيب حصلت على معلومات باحتمال صدور أوامر اعتقال من الجنائية الدولية ضد مسؤولين إسرائيليين.

ولفتت ‏القناة 12 نقلا عن مسؤولين إسرائيليين بانه بعد حصول إسرائيل على معلومات باحتمال أن تصدر المحكمة الدولية في لاهاي أوامر اعتقال ضد نتانياهو قبل نهاية هذا الشهر، عقد مكتب نتانياهو اجتماعًا طارئًا يوم الثلاثاء لبحث أوامر الاعتقال المحتملة.

واشارت الى ان ‏نتانياهو طلب من وزيري خارجية بريطانيا وألمانيا خلال زيارتهما مؤخراً لإسرائيل التدخل لمنع إصدار أوامر اعتقال من قبل المحكمة الجنائية في لاهاي.