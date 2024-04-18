عبداللهيان: ايران لن تتردّد بالردّ بشكل حاسم وملائم لجعل اسرائيل تندم على أيّ هجوم ضدّها

توعّد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي إسرائيل بأنّها "ستندم" إذا ما شنّت أيّ هجوم على بلاده.

وخلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط، اوضح عبد اللهيان "لقد انتهت إجراءات الدفاع المشروع عن النفس والأعمال الانتقامية التي اتّخذتها إيران، لذلك يجب على الكيان الإرهابي الإسرائيلي أن يكفّ عن أيّ مغامرة عسكرية أخرى ضدّ مصالحنا".

ولفت الى انه "في حال استخدم الكيان الإسرائيلي القوة وانتهك سيادتنا، فإنّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتردّد، ولو للحظة، في التأكيد على حقوقها الأصلية والردّ بشكل حاسم وملائم لجعل الكيان يندم على أفعاله". وأكّد أنّ الهجوم الذي شنّته بلاده على الدولة العبرية كان "محدوداً ومتكافئاً"، لافتا الى أنّ الجمهورية الإسلامية برهنت حتى الآن عن قدر كبير من "ضبط النفس".

وشنّت طهران هجوماً مباشراً غير مسبوق على الدولة العبرية في نهاية الأسبوع الماضي، وضعته في إطار "الدفاع المشروع" عن النفس بعد تدمير مقرّ قنصليتها في دمشق في الأول من نيسان، في ضربة نسبتها إلى إسرائيل.

وردّاً على الهجوم الإيراني قالت إسرائيل إنّها تحتفظ "بحقّ حماية نفسها" والردّ على طهران، لكن من دون أن تكشف عن موعد هذا الرد ولا أهدافه المحتملة أو وسائل تنفيذه.