خريس بذكرى مجزرة قانا: الرهان على الغير لم يعد ينفع الرهان اليوم على المقاومة والوحدة لردع هذا العدو

اشار النائب علي خريس في كلمة له باحتفال أقامته حركة أمل لمناسبة الذكرى السنوية لشهداء مجزرة قانا، الى أن هذه المجزرة التي ارتكبها العدو في مركز للطوارئ الدولية تؤكد عدم احترامه لا للأمم المتحدة ولا لمجلس الأمن ولا لأي مؤسسة من المؤسسات الدولية ولا يكترث لها، حيث ارتكب هذه المجزرة بدم بارد، وهي لم تكن أولى مجازره، وهذا دليل على عدم إنسانيته خاصة فيما يقوم به في غزة. وقال: "نحن تعلمنا من الإمام الصدر الذي بدل كل المعادلات على مستوى الصراع مع العدو، ليؤكد أن قوة لبنان في وحدته وجيشه وشعبه ومقاومته لأن المقاومة هي السبيل الوحيد لتحرير الأرض وردع العدو دون اللجوء الى أي أحد".

ولفت خريس الى أن كل القرارات التي كانت تصدر عن مجلس الأمن لم يحترمها العدو الاسرائيلي لا فيما يتعلق بلبنان ولا بفلسطين. وتابع "نحن استطعنا بفضل مشروعنا و مقاومتنا فرض تطبيق القرار 425 بقوة السلاح والمقاومة وبدماء الشه.داء التي سالت على أرض لبنان والجنوب، واستطاعت طرد العدو الاسرائيلي من أرضنا دون قيد أو شرط، واليوم يمكننا ردعه من خلال المقا.ومة أيضاً".

وتابع "نقول لكل مكونات الوطن أن ما يحدث اليوم يجب أن يوحدنا أكثر لأن هذا العدو عدو للجميع وليس لطائفة أو منطقة إنما عدو للأمة جمعاء، لذا لا بد من الوقوف جنباً الى جنب لمواجهة المشروع الاسرائيلي"، متأسفاً أنه في بلدنا يوجد خطابات ومواقف بعيدة كل البعد عن الحقيقة واللبنانية لأن لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه، وأن من يسعى الى التقسيم والتفتيت والتدمير نقول له لا يمكن أن نسمح بذلك وسيبقى لبنان بمساحته الكاملة مهما كلفنا ذلك من ثمن.

ولفت الى انه "اذا كان هناك مسألة معينة تمنعنا من الوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية ، فإن الحوار واللقاء يوصلنا الى الاتفاق والحل، ولبنان محكوم بالتوافق، شاكرا دور اللجنة الخماسية في هذا المجال ولكن يجب أن ينبع الحل من داخل لبنان".

وسأل "أين هي الدول الكبرى و الدول التي ترعى حقوق الإنسان وحقوق الطفل؟ موجهاً التحية للمقاومة الفلسطينية"، قائلاً أن "الرهان على الغير لم يعد ينفع بل الرهان على المقاومة والوحدة لردع هذا العدو الذي لا يفهم سوى هذه اللغة".