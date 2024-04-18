أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، وردًّا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبيّة الصّامدة والمنازل المدنيّة وخصوصًا بلدتَي ​الخيام​ و​كفركلا​، واستشهاد أحد المدنيّين، قَصف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 8:23 من مساء اليوم الخميس؛ قاعدة بيت هلل (قيادة الكتيبة) بصواريخ فلق".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": قصفنا قاعدة بيت هيلل بصواريخ "فلق" ردًا على الاعتداءات على الخيام وكفركلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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