مقتل قائد الجيش الكيني في تحطم مروحية.. والرئيس الكيني يعقد اجتماعا طارئا

الشارقة - اميمة ياسر - لقي قائد الجيش الكيني الجنرال فرانسيس أوموندي أوغولا حتفه بعد تحطّم مروحية عسكرية في غرب كينيا، اليوم الخميس، كانت تقله مع خمسة مسؤولين عسكريين. وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وقال دبلوماسي ومصدر مقرب من الحكومة الكينية إن قائد الجيش الكيني الجنرال فرنسيس أوغولا كان من بين الركاب الذين قتلوا عندما تحطمت مروحية في غرب البلاد اليوم الخميس.

عقد الرئيس الكينى ويليام روتو اجتماعا طارئا لمجلس الأمن القومى بعد تحطم مروحية عسكرية كان على متنها قائد قوات الدفاع فرانسيس أوجولا وسبعة عسكريين آخرين، بحسب روسيا اليوم.

ونقل تلفزيون "سيتيزن": "تعرض قائد قوات الدفاع فرانسيس أوجولا لحادث مروحية، وكان معه سبعة جنود آخرين، ولم يتم تحديد سبب الحادث بعد، ويعقد الرئيس ويليام روتو حاليا اجتماعا طارئا لمجلس الأمن القومى".