ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 33970 شهيدًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 195 على التوالي إلى 33970 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 76770 جريحًا؛ معظم الضحايا من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن 71 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية، وأصيب 106 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.