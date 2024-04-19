شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية: تعليق الرحلات الجوية بمطارات طهران وأصفهان وشيراز

اعلنت شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية عن "تعليق الرحلات الجوية بمطارات طهران وأصفهان وشيراز"، مؤكدة ": تعليق الرحلات الجوية غرب وشمال غرب وجنوب غربي البلاد".

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