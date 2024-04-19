إنفجارات في أصفهان الإيرانية وتقارير تتحدث عن هجوم إسرائيلي

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت إيران إن انفجارات وقعت في سماء مدينة أصفهان وتم تفعيل المضادات الدفاعية في أجواء البلاد، بينما تحدثت تقارير إسرائيلية وأميركية عن توجيه إسرائيل ضربة داخل إيران.

وأكدت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) إنه تم تفعيل المضادات الدفاعية الجوية في أجواء عدد من المحافظات، بينما تحدث التلفزيون الإيراني عن أنباء بسماع دوي أصوات قوية في محافظة أصفهان وسط البلاد.

وبعد فترة من الغموض أرجعت وكالة مهر الإيرانية أصوات الانفجارات إلى قيام الدفاع الجوي بإسقاط ثلاث مسيرات صغيرة في أجواء أصفهان فجر الجمعة، وهو ما صدر أيضا عن التليفزيون الإيراني الذي قال إن أصوات الانفجارات في عدة مناطق ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لبعض المسيرات الصغيرة..

في الأثناء، أكدت وسائل إعلام رسمية إيرانية تعليق الرحلات الجوية بمطارات طهران وأصفهان وشيراز. علما بأنه توجد العديد من المواقع النووية الإيرانية بإقليم أصفهان، بما في ذلك نطنز محور البرنامج الإيراني لتخصيب اليورانيوم.

في المقابل، تحدثت القناة 12 الإسرائيلية صباح اليوم الجمعة في خبر مقتضب عن اجتماع أمني تشهده وزارة الدفاع حاليا في تل أبيب، دون الإشارة إلى الشخصيات التي تحضر هذا الاجتماع، وفق ما ذكر مراسل الجزيرة إلياس كرام الذي أشار إلى أن إسرائيل الرسمية ما زالت تلتزم الصمت بشأن ما جرى.

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