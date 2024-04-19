اعلنت السفارة الأميركية في إسرائيل، "منع موظفينا وأسرهم من السفر خارج تل أبيب الكبرى والقدس وبئر السبع حتى إشعار آخر"، موضحة "إجراء المنع من باب الحذر في أعقاب تقارير عن شن إسرائيل ضربة انتقامية داخل إيران".

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