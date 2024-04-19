الخارجية الاسترالية دعت رعاياها إلى مغادرة إسرائيل والأراضي الفلسطينية إذا كان ذلك ممكنا

دعت أستراليا رعاياها إلى "مغادرة إسرائيل والأراضي الفلسطينية إذا كان ذلك ممكنا"، مشيرة إلى "خطر كبير يتمثل بردود عسكرية وهجمات إرهابية". واشارت وزارة الخارجية في مذكرة سفر، الى اننا "نحث الأستراليين في كل من إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة على المغادرة إذا كان ذلك آمنا".

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