شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بعد الضربة الإسرائيلية.. تلفزيون إيران: المنشآت النووية لم تتعرض لأي ضرر والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، الجمعة، أن المنشآت النووية الإيرانية لم تتعرض لأي ضرر، وأن المنشآت النووية القريبة من أصفهان “آمنة تماما”، فيما قال مسؤول أميركي لشبكة “سي إن إن” CNN إن اسرائيل نفذت ضربة داخل ايران لكنها لم تستهدف موقعا نوويا.

ونقلت وكالة “تسنيم” للأنباء عن “مصادر موثوقة” أنّ “المعلومات المنشورة في بعض وسائل الإعلام الأجنبيّة حول وقوع حادثة في هذه المنشآت غير صحيحة” وفقا لـ “العربية”.

يأتي ذلك فيما أفاد تلفزيون العالم الإيراني بأن أصوات الانفجارات في تبريز ناجمة عن وسائط الدفاع الجوي ولا انفجارات على الأرض في المدينة.

وفعّلت إيران دفاعاتها الجوية في محافظات عدّة، بعد تقارير عن وقوع انفجار واحد على الأقلّ في وسط البلاد، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانيّة الرسميّة “إرنا”. كذلك، عُلّقت الرحلات التجاريّة من وإلى مطارات عدّة، بما فيها طهران، وفق ما نقلت وكالة “مهر” للأنباء عن السلطات الملاحيّة.

وقالت مصادر لوكالة “فارس” الإيرانية للأنباء اليوم إنه تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في مدينة أصفهان للتعامل مع “جسم يشتبه في أنه طائرة مسيرة”.

وأضافت الوكالة شبه الرسمية أن ثلاثة انفجارات سمعت بالقرب من قاعدة عسكرية في شمال غربي المدينة.

وفي وقت سابق، أعلن مدير العلاقات العامة للملاحة الجوية تعليق الرحلات الجوية لمطارات طهران وأصفهان ومناطق أخرى، اليوم الجمعة، بعد سماع دوي انفجار لم تعرف أسبابه.