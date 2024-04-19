قائد الجيش الإيراني: الكيان الصهيوني اختبر سابقا ردة فعلنا على تهديدات

اشار قائد الجيش الإيراني، ميهن دوست الى ان "الكيان الصهيوني اختبر سابقا ردة فعلنا على تهديدات"، مشيرا الى ان "صوت الانفجار في أصفهان ناجم عن تصدي الدفاعات الجوية لجسم مشبوه ولم تسجل اي خسائر واضرار".

وعقب سماع صوت قوي شرق أصفهان، لفت دوست الى أن "الصوت القوي الذي سمع شرق محافظة اصفهان ناجم عن تصدي الدفاعات الجوية في المحافظة لهدف مشكوك ولم تسجل أي اضرار أو خسائر".

وعند حوالي الساعة الرابعة من صباح اليوم، تم تفعيل الدفاعات الجوية لقاعدة "شكاري 8" الجوية في الجيش الإيراني بأصفهان لاعتراض جسم مشبوه وقد سمع صوت قوي من الجهة الشمالية الشرقية لأصفهان.