افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بان الطيران التجسسي نوع ام كا جدد منذ بعض الوقت طلعاته الاستكشافية عل علو متوسط فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة وصولا حتى مرتفعات جبل الشيخ المطلة على منطقة راشيا الوادي وسهل البقاع الشرقي والغربي واقليم التفاح.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: طيران الاستطلاع جدد طلعاته فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا وصولا حتى مرتفعات جبل الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.