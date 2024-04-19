الارصاد الجوية: الطقس غدا غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان "يكون الطقس ربيعي رطب ومتقلب نسبياً مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط خلال الأيام المقبلة حتى يوم الثلاثاء حيث تتأثر المنطقة بكتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية تؤدي الى ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة".

واشارت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان، اليوم غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، مع نسبة رطوبة مرتفعة حيث يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة فتسوء معه الرؤية أحياناً، يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة وموحلة أحياناً اعتباراً من الظهر خاصة في المناطق الشمالية".

ولفتت الى ان "طقس السبت، غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها على الجبال و في الداخل. وطقس الأحد قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط امطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الشمالية اعتباراً من بعد الظهر".

وذكرت ان "طقس الإثنين قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل والتي تتخطى معدلاتها الموسمية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات".