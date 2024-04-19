نقولا برسالة لبري: أين أنتم من سرقة أموال المودعين وهل أنتم شركاء للمصارف؟

وجّه النّائب الأسبق ​نبيل نقولا​، رسالةً إلى رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​، جاء فيها: "أتوجّه إليكم بحكم موقعكم الشّرعي الوحيد في ما يُسمّى دولة لبنان الكبير. سؤالي لكم ليس لأننّي نائب سابق، إنّما مواطن لبناني فقد كلّ حقوقه المدنيّة كما فقد جنى عمره".

ولفت إلى أنّ "الدّولة تستوفي ضرائبها بالـ"كاش"، ولا تهتمّ بأموال المواطن المسروقة من المصارف"، متسائلًا: "هل في استطاعتي معرفة دور ما يُسمّى مجلس النواب المنتخَب من هؤلاء المواطنين، ومن يدافع عن حقوقهم؟". وأشار إلى أنّ "الغرامات تُدفع في حال التّأخير عن دفع المتوجّبات، فلماذا لا تَدفع المصارف حقوق المواطن أقلّه، من دون أن نتكلّم عن الفوائد؟".

وتوجّه نقولا إلى برّي، سائلًا: "أين أنتم من هذه السّرقة الموصوفة؟ لماذا تغضّون النّظر عن الدّفاع، ومن ناحية ثانية تضعون الضّرائب دون الاهتمام بأوضاع المواطنين؟ هل أنتم شركاء هؤلاء المصارف، أو ممثّلون للشّعب؟"، مضيفًا: "اسمح لي أن أضع علامة استفهام على دور مجلس النّواب ودوركم بالذّات. تجتمعون للتّمديد، ولا تهتمّون لحماية المواطن أمنيًّا واقتصاديًّا".