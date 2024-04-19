يوحنا العاشر التقى بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك

اشار البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك، بعد لقائه بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي، الى انه "شرف لي لقاء البطريرك يوحنا كونه اخ كبير، لأن ديننا هو دين المحبة، وقدمنا التهنئة بالاعياد المجيدة لأن المسيح قائم يوميا بحياتنا وقلوبنا ورسالتنا هي مسألة المحبة، كما تطرقنا إلى مواضيع الكنيسة ومشاكل الحياة الاجتماعية والبقاء والتمسك بالأرض".

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