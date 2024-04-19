"ستاندرد آند بورز" خفضت تصنيف ديون إسرائيل إلى "A+" بسبب "مخاطر جيوسياسية متزايدة"

خفّضت وكالة "​ستاندرد آند بورز​" للتّصنيف الائتماني (إس آند بي)، تصنيف ديون ​إسرائيل​ من AA- إلى A+ الّتي تشير إلى قدرة كبيرة على سداد الدين، بسبب "مخاطر جيوسياسيّة متزايدة".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "التّصعيد الأخير للمواجهة مع إيران، يزيد المخاطر الجيوسياسيّة المرتفعة أصلًا بالنّسبة إلى إسرائيل"، موضحةً أنّ نظرتها المستقبليّة السّلبيّة "تعكس خطر تفاقم الحرب بين إسرائيل و"حماس"، وإمكانيّة تصاعد المواجهة مع "حزب الله"، والتّأثير على الاقتصاد الإسرائيلي"، مبيّنةً أنّها قد تخفّض هذا التّصنيف في الأشهر المقبلة.

وأشارت الوكالة، إلى أنّها تعتقد أنّ "نزاعًا إقليميًّا أوسع سيتمّ تجنّبه، لكن يبدو أنّ الحرب بين إسرائيل و"حماس" والمواجهة مع "حزب الله"، ستستمرّ طوال عام 2024".

وهذه هي المرّة الثّانية الّتي تشهد فيها إسرائيل خفضًا في تصنيف ديونها طويلة الأجل. ففي شباط الماضي، خفّضت الوكالة تصنيف إسرائيل درجة واحدة بسبب الحرب مع "حماس"، إلى A2 مع نظرة مستقبليّة سلبيّة.