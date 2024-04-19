موعد انتهاء العام الدراسي 2024 بالمدارس.. ما ترتيب الامتحانات لكافة الطلاب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

موعد انتهاء العام الدراسي 2024 في المدارس، من الكلمات الأكثر بحثا على محركات البحث "جوجل" الفترة الحالية، تزامنا مع قرب انتهاء العام الدراسي وبدء امتحانات نهاية العام وفقا للخريطة الزمنية التي أعدتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

بحسب خريطة توزيع المناهج الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإنه من المقرر انتهاء العام الدراسي 2023-2024 رسميًا يوم 30 أبريل 2024، في كافة المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الجمهورية.

طبقا لجدول الامتحانات التي اعتمده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، تبدأ أول امتحانات نهاية العام رسميًا 8 مايو 2024 لصفوف النقل للمرحلة الابتدائية والإعدادية، يليها بعد ذلك امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة 2024.

يذكر أن الطلاب ينتظرون امتحانات نهاية العام الدراسي 2024، فيما تستعد المديريات التعليمية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب في مختلف مدارس ومحافظات الجمهورية.

بحسب المديريات التعليمية فإن المدارس تقوم بوضع جداول الامتحانات ليؤدي الطلاب الامتحانات خلال الفترة من 8 حتى 23 مايو المقبل، وكل مديرية تعتمد المواعيد من المحافظ المختص.

جداول ومواعيد الاختبارات مختلفة من مديرية لأخرى، لكن يجب أن تلتزم كل مديرية بموعد بدء ونهاية الامتحانات. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

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