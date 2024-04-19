أعلن "حزب الله"، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وبعد رصد دقيق ‏وترقب لقوات العدو، وعند وصول آلية من نوع هامر الى موقع المطلة وتجمع الجنود حولها عند الساعة 18:50 من عصر يوم الجمعة 19-4-2024 استهدفها ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏بصاروخ موجه ما أدى إلى تدميرها وسقوط الجنود بين قتيل وجريح".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله" أعلن تدمير آلية إسرائيلية وإسقاط جنود تجمعوا حولها بين قتيل وجريح بموقع المطلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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