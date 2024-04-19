بلدية صيدا: سنواصل تحمل عبء جمع ورفع النفايات إلى حين إستلام الشركة الجديدة مهامها

أشارت بلدية صيدا، في بيان، إلى "توقف شركة سيتي بلو امس وبشكل مفاجىء عن جمع ورفع النفايات، كما قامت بسحب مستوعباتها من عدة أحياء وشوارع في المدينة، وإننا في بلدية صيدا أعطينا التوجيهات لفرق الطوارىء البلدية للمباشرة بشكل فوري منذ الصباح الباكر، وبمساعدة من الناس وبدعم من صندوق التكافل، بمهمة جمع ونقل النفايات إلى حين إستلام الشركة الجديدة ، والتي باشرنا التنسيق معها لمعرفة متى ستبدأ عملها في جمع ورفع النفايات" .

وأوضح أنّه "لحين أن يتحقق ذلك قريبا، فإن فرق البلدية ستقوم بهذه المهمة وبأعمال النظافة كما تحملت عبئها سابقا ولفترة طويلة".

وطلبت البلدية من الأهالي "المساعدة في تسهيل عمل فرقها من خلال الإلتزام بعدم رمي النفايات خارج المستوعبات. وستقوم البلدية إعتبارا من الغد، بنشر مستوعبات جديدة للنفايات في شوارع وأحياء المدينة".