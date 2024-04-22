لابيد يعلق على استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

علق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الاثنين، على استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية أهارون حاليفا، واصفًا إياها بـ الأمر المشرف".

وأضاف لابيد، أن استقالة حاليفا كانت مبررة بفعل الأوضاع التي تشهدها إسرائيل، مشيرًا إلى أن الأمر سيكون أكثر مناسبة لو قام نتنياهو بتقديم استقالته.

وفي وقت سابق اليوم أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استقالة أهارون حاليفا، بعد إعلان الأخير تحمله مسؤولية أحداث الـ7 من أكتوبر والتي اندلعت على إثرها الحرب الدائرة حاليًا.

ومن المنتظر أن يترك حاليفا مهامه عقب العثور على خليفة مناسب له لتولي المنصب.

واتهم لابيد مرارًا نتنياهو وحكومته بالمسؤولية عن هجوم الـ7 من أكتوبر داعيًا إياهم لتقديم الاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة.