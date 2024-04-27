غرق سيدتين فى مياه وادى الريان بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم - حسين فتحي:

لقيت سيدتان مصرعهما غرقا داخل مياه البحيرة الأولى بمنطقة وادى الريان بمحافظة الفيوم .

كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة يوسف بغرق سيدتين مقيمين بقرية الغرق التابعة لمركز اطسا، داخل مياه البحيرة الأولى البعيدة عن منطقة الشلالات.

وذكر مصدر بمحميات وادى الريان، أن السيدتين ذهبتا بصحبة أقاربهما عبر المنطقة الجبلية البعيدة عن المنطقة السياحية وقامتا بالنزول للاستحمام بمياه البحيرة والمخصصة لأنشطة الصيد فجرفتهما تيارات المياه إلى المنطقة العميقة القريبة من حدود قرية الغرق التابعة لمركز اطسا.

جرى انتشال جثتي المتوفيتين جرى نقلهما لمشرحة مستشفى أبشواي المركزي.