"المقاومة الإسلامية في العراق": استهدفنا هدفا حيويا في حيفا بواسطة الطيران المسيّر

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان، عن استهداف "هدف حيوي في حيفا بأراضينا المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر".

وأكدت الاستمرار في "دكّ معاقل الأعداء استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة اهلنا في غزة، وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل".