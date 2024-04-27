بيرم يشارك بافتتاح فعاليات مؤتمر منظمة العمل العربية بدورته الخمسين في بغداد

وصل وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال ​مصطفى بيرم​ إلى العاصمة العراقيّة ​بغداد​، على رأس وفد ضمّ مستشارته بتول الخنساء ومستشاره فراس زعيتر، ملبّيًا دعوة منظّمة العمل العربيّة والحكومة العراقيّة الّتي تستضيف مؤتمر المنظّمة بدورته الخمسين؛ الّتي افتُتحت اليوم بمشاركة الدّول العربية الأعضاء في المنظّمة.

وقد رافق بيرم إلى حفل الافتتاح سفير لبنان في العراق علي الحبحاب، وممثّلون عن فريقَي أصحاب العمل والعمّال، وسيكون للوزير كلمة في المؤتمر.