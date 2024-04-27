مارون دان تكسير المحول الكهربائي لبلدة تل ذنوب: سنلاحق الفاعلين لينالوا العقاب اللازم

أشار عضو تكتّل "لبنان القوي" النّائب ​شربل مارون​، إلى أنّ "في الوقت الّذي نعمل فيه على إنارة الطّريق الرّئيسيّة بين القرى، بجهود ومساعدة الخيّرين من شبابنا وأهلنا، أقدم مخرّبون عن سابق ترصّد وتصميم، على تكسير المحوّل الكهربائي لبلدة تل ذنوب" في البقاع الغربي، ما أدّى إلى انقطاع التيّار عن عدد من الخطوط الّتي تغذّي البلدة.

وأعرب عن إدانته بشدّة "هذا الفعل الجرمي التّخريبي المقصود الّذي لن يمرّ مرور الكرام، لا سيّما وأنّه تعدّ فاضح على مؤسّسات الدّولة وإضرار بمصالح النّاس"، مؤكّدًا "أنّنا سنلاحق الفاعلين بالتّعاون مع الأجهزة المختصّة والقضاء، لينال المعتدون العقاب اللّازم، ولردع من تسول له نفسه القيام بهكذا أعمال مخلّة بالنّظام العام".