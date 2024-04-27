الحلبي رعى مؤتمر اساتذة اللغة الانكليزية الـ23: هذه اللغة لها حصة وازنة في كل مؤتمر وورشة عمل

أشار وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، خلال رعايته المؤتمر الدولي الثالث والعشرين الذي أقامته رابطة أساتذة اللغة الانكليزية في لبنان (ATEL) في جامعة الحكمة، الى أنها "محطة سنوية تجمعنا في المؤتمر السنوي لجمعية تحمل عنوانا متقدما فرض نفسه على التربية وعلى كل مفاصل الحياة وسوق العمل".

ولفت الحلبي، الى أن "الوزارة والمركز التربوي للبحوث والإنماء أنجزا الإطار الوطني لمنهاج التعليم العام ما قبل الجامعي والأوراق المساندة، ووصلت إلى مرحلة اختيار الأساتذة والمتخصصين لكتابة مناهج مواد التدريس. وإن اللغة الإنكليزية التي تنتشر سنويا بصورة متصاعدة، لها حصة وازنة في كل مؤتمر وورشة عمل".

وأمل ان "يتقدم أساتذة اللغة الإنكليزية للمشاركة في وضع المناهج الجديدة على مستوى المواد التي يتم تدريسها بالإنكليزية للصفوف المنهجية من الروضة حتى الثانوي، خصوصا وان العديد من المدارس الرسمية والخاصة بات يعتمد اللغة الإنكليزية، وهناك حاجة إلى الأساتذة تتزايد مع الوقت في القطاعين الرسمي والخاص".