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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34388 شهيدًا والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 204 على التوالي إلى 34388 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 77437 جريحًا؛ معظمهم من النساء والأطفال.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 32 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما أصيب 69 آخرون بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.