وزير الاتصالات: نخطط لإنشاء 5 كابلات بحرية في مصر خلال الفترة المقبلة.. فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات، أن هناك مجموعة من الكابلات البحرية القادمة من دول غرب آسيا تصل إلى البحر الأحمر، وأن مصر تعد ممر لأكثر من 90% لحجم البيانات بين الشرق والغرب.

وأضاف طلعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "كان لدينا 13 كابل بحري، ودخلنا في تحالفات دولية كبيرة لإنشاء 5 كابلات جديدة، حيث أن تكلفة الكابل الواحد تتراوح من مليار إلى 2 مليار دولار ليقطع مسافة طويلة بين الدول وبعضها".

وأشار الدكتور عمرو طلعت، إلى أنه يتم العمل على مضاعفة شبكات الاتصالات لتصل إلى 2650 كيلو لاستقرار الخدمة إلى الدول المعتمدة على مصر في خدمات الإنترنت، معقباً: "قادرون على تقديم خدمة متميزة في مجال الانترنت".

ولفت وزير الاتصالات، إلى أن الوزارة تهدف إلى الحفاظ على جودة البيانات ونقائها من خلال إنشاء مراكز للبيانات، حيث يتم السماح للجهة المقدمة للخدمة؛ بإنشاء قاعدة للبيانات والتعديل عليها وتصحيحها وتحديثها بشكل مستمر.

وبشأن تطوير ميكنة القطاع القضائي، قال الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات، إنه يتم التعاون مع وزارة العدل بشكل موسع وكبير؛ لاستخدام الذكاء الاصطناعي في عملية الميكنة، فضلا عن تطويع برامج تُبنى على الذكاء الاصطناعي لتكون مساعد للقاضي في البحث عن القضية قبل إصدار حكم المحكمة.