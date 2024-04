شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية: إرسال واشنطن صواريخ تكتيكية إلى أوكرانيا لن يغير مسار الحرب والان نبدء بالتفاصيل

معرقل للسلام

الدمام - شريف احمد - أدانت كوريا الشمالية اليوم الاثنين، إرسال الولايات المتحدة صواريخ تكتيكية بعيدة المدى إلى أوكرانيا، لاستخدامها في الحرب ضد روسيا، قائلة إن واشنطن لا يمكنها تغيير مسار الحرب بمثل هذه السياسة.وأكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة أرسلت عددًا كبيرًا من منظومات الصواريخ التكتيكية العسكرية (أتاكمز) إلى أوكرانيا، لاستخدامها داخل الأراضي الأوكرانية، في أعقاب استخدام روسيا للصواريخ الباليستية الكورية الشمالية ضد كييف، وفقًا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.وأصدر مدير بإدارة الشؤون العسكرية الخارجية في وزارة الدفاع الكورية الشمالية بيانًا يدين فيه واشنطن باعتبارها "معرقلًا" للسلام، وتؤدي إلى تفاقم الحرب بتزويدها أوكرانيا بمثل هذه الأسلحة، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية. This is a Twitter Status تجري تجارب ناجحة لإطلاق صواريخ بعيدة المدى This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)ووفقًا للبيان الذي نشر على الوكالة الكورية الشمالية، فإن" الصواريخ البعيدة المدى التي تقدمها الولايات المتحدة لن تغير مسار الحرب لصالح أوكرانيا في أرض المعركة، ولكنها ستؤجج المواجهة الهستيرية لعصابة زيلينسكي الدمية".وقال المسؤول - الذي لم يكشف عن اسمه- إن الولايات المتحدة تبنت سياسة "حقيرة" بإرسال مثل تلك الصواريخ بعيدة المدى للاستخدام ضد روسيا في محاولة لتغيير مسار الحرب".يشار إلى أن كوريا الشمالية واحدة من الدول القليلة التي أعربت عن دعمها لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.