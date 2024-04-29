رئيس الوزراء القطري: لبذل الجهود لحل كل النزاعات بالطرق السلمية وتجنيب المنطقة مخاطر الحروب

اشار رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الى انه "يجب بذل الجهود لحل كل النزاعات بالطرق السلمية وتجنيب المنطقة مخاطر الحروب"، معتبرا ان "التحدي الأبرز لتحقيق السلام فشل المجتمع الدولي في حل القضية الفلسطينية".

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