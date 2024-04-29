مسابقة المعلمين| التعاقد مع 18886 معلمًا.. المؤهلات والمحافظات وشرط وحيد يجب تجنبه -فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

استعرض موقع "الخليج 365"، عبر بث مباشر، تفاصيل التعاقد مع عدد (18886) في وظيفة معلم مساعد (معلم مادة) للصفوف الابتدائية (الرابع والخامس والسادس)، حسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن مسابقة جديدة لتلبية حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

المواد المطلوبة

وأوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن المواد الآتية؛ هي: (اللغة العربية- اللغة الإنجليزية- الرياضيات- العلوم- الدراسات الاجتماعية- الحاسب الاّلي)؛ بجميع المحافظات.

موعد التقديم

ونوه الجهاز بأن فتح بابَ التقديم في المسابقة يكون بدءاً من 14 إلى 27 مايو المقبل، على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg.

شروط التقديم

يشترط في مَن يتقدم للوظيفة ما يلي:

- أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.

- أن يكون محمودَ السيرة، حَسِنَ السمعة.

- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة؛ ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمضِ على صدوره أربع سنوات على الأقل.

- ألا تزيد سن المتقدم على 40 عاماً في تاريخ نشر الإعلان.

- الحصول على مؤهل عالٍ (تربوي)، والحصول على (دبلوم تربوي) لغير خريجي كليات التربية.

- أن يكون التقديرُ العام للمتقدم (مقبولاً) فأعلى.

- اجتياز الاختبارات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

- اجتياز التدريبات التي تُقرر بمعرفة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات؛ لمن اجتازوا الاختبارات والتدريبات المطلوبة.

- يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وَفقاً للمثبت ببطاقة الرقم القومي.

- سداد مبلغ (26) جنيهاً ) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ عن طريق الإيداع بأحد فروع بنوك: (البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكل محافظات الجمهورية، على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحقاً لتاريخ نشر الإعلان، والتأكيد أن يُذكر به اسم المتقدم، والرقم القومي، والوظيفة المتقدم عليها.

- أن يكون المتقدم خريج إحدى الكليات الآتية:

1- كليات لا تتطلب الحصول على دبلوم تربوي:

- كلية التربية (أساسي- عام- خاصة- أزهر)

- كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل (البرنامج التربوي) جامعة الزقازيق

- كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة جامعة بني سويف

- كلية العلوم الأزهرية بجنوب سيناء

- كلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر (شعبة التربية)

- التربية النوعية (شعبة تكنولوجيا التعليم تخصص حاسب آلي- شعبة إعداد معلم الحاسب الآلي)

2- كليات تتطلب الحصول على (دبلوم تربوي)، في حال عدم إرفاقه يرفض طلبك:

كلية الآداب

كلية دار العلوم

كلية الألسن

كلية اللغات والترجمة

كلية اللغة العربية (الشعبة العامة)

كلية الدراسات الإسلامية والعربية (شعبة اللغة العربية)

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة (الشعبة العامة)

كلية الدراسات الإنسانية

كلية العلوم، كل التخصصات عدا (الفلك والأرصاد الجوية)

كلية الهندسة تخصص حاسبات.

كلية الحاسبات والمعلومات أو ما يعادلها.

كلية نظم المعلومات الإدارية (قسم نظم المعلومات الإدارية)

- أن يكون المتقدم خريج إحدى الشعب / الأقسام / التخصصات المطلوبة، وأن يكون التقدم فقط على المادة المتوافقة مع التخصص الثابت بالمؤهل.

وللاطلاع على المستندات المطلوبة؛ فتفاصيل الإعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية، المذكور أعلاه.

ولمعرفة التفاصيل كافة بشأن مسابقة المعلمين، عبر الفيديو التالي: