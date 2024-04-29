انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن اعتراض قافلة شاحنات تابعة لقوات "اليونيفيل" عند دوار "ميدان الشهداء" في الضاحية الجنوبية لبيروت، ليتبيّن أن الشاحنة قد توقّفت بسبب حادث سير، ولم يحصل اي اشكال، ومن ثم تابعت سيرها برفقة الجيش اللبناني وعناصر شرطة البلدية.

كانت هذه تفاصيل خبر لا صحة للشائعات عن اعتراض شاحنتين لليونيفيل في الضاحية الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.