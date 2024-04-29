"التقدمي": نرفض ونستنكر الاستعراضات والعراضات المسلحة أو غير المسلحة كما حصل شمالًا

شدّدت مفوضيّة الإعلام في "​الحزب التقدمي الاشتراكي​"، على أنّ "في ظلّ هذه المرحلة الدّقيقة الّتي تمرّ بها البلاد، والضّرورة القصوى لاحتضان ودعم المؤسّسات الرّسميّة الأمنيّة والعسكريّة، والتّلاقي حول منطق الدّولة الّتي تحمي الجميع، وإزاء العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، فإنّه من المرفوض والمستنكَر بأيّ حال من الأحوال انفلات الاستعراضات والعراضات المسلّحة أو غير المسلّحة، كما حصل في منطقة الشمال أو في غيرها؛ ويجب أن يبقى الهمّ الأساس هو الوحدة الوطنيّة والتّكاتف و​السلم الأهلي​".

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