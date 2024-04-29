الدفاع المدني: العثور على جثة أحد المفقودين السوريين قبالة شاطئ الجناح

اعلن الدفاع المدني في بيان، ان "عناصر من وحدة الإنقاذ البحري ومن المراكز البرية للدفاع المدني المجاورة، تمكنت بالتعاون مع صيادي الأسماك، من العثور على جثة أحد المفقودين السوريين على بعد قرابة الكيلومتر ونصف من الشاطئ في منطقة الجناح".

ولفت البيان الى انه "ما زالت عمليات البحث والمسح الميداني الشامل مستمرة في محاولة للعثور على المفقود الآخر".