السيناتور براون على رأس الوكالة الأميركية لشؤون أفريقيا وصداقة تجمعها بعمر حرفوش

عيّن الرئيس الاميركي جو بايدن السيناتور كارول موسلي براون على رأس الوكالة الأميركية لشؤون أفريقيا، ومجلس الشيوخ أكد هذا الترشيح.

واستلمت السفيرة كارول موسلي براون رئاستها البارحة في واشنطن ، وأصبحت أول أمرأة رئيسة لمجلس إدارة "المؤسسة الأميركية للتنمية في أفريقيا" للاستثمار وتعزيز النظام الأساسي لـ " المؤسسة الأمريكية للتنمية الأفريقية، التي لعبت دورًا استراتيجيًا في الدعم ومصاحبة العديد من برامج التنمية التي تم إنجازها للسكان الأفارقة .

يذكر أن كارول موسلي براون صديقة لبنان وتحديداً مدينة طرابلس، حيث زارت صديقها الرئيس الفخري لمنظمة التنوع والحوار الأوروبية عمر حرفوش منذ سنة ورافقته بنزهة في الاحياء الشعبية هناك لتقييم إمكانية إنهاض إجتماعية في المستقبل . وأقاما معاً مؤتمراً لجمهورية لبنان الثالثة .

وزارت السيناتور الاميركية حرفوش في دارته في باريس قبل أسبوع من استلام مهمتها الجديدة .