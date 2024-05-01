"واللا" عن مسؤولين: نتانياهو أبلغ بلينكن أنّه لن يقبل باتفاق يتضمن إنهاء الحرب على غزة

نقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، قولهم إنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنّه "لن يقبل باتفاق يتضمن إنهاء الحرب" على غزة.

وذكر المسؤولون، أنّ "نتانياهو قال إنّه إذا لم تتخل حركة حماس عن هذا الطلب (إنهاء الحرب) فلن يكون هناك اتفاق، وستغزو إسرائيل رفح".

في وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر مصري رفيع المستوى لقناة "القاهرة الإخبارية" المقربة من الإستخبارات المصرية، عن "استمرار جهود الوصول إلى اتفاق للهدنة في غزة وسط أجواء إيجابية".

ولفت المصدر إلى مشاورات مصرية مع كافة الجهات المعنيّة لحسم بعض النقاط الخلافية بين إسرائيل وحركة حماس، وذلك حول وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

يأتي ذلك في ظل تصريحات سلبية من مسؤولين إسرائيليين، كرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي أكّدا على سعيهم للمضي في الحرب على غزة.