حسن عزالدين: الدماء التي سالت في غزة تصنع اليوم الرأي العالمي الجديد

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عزالدين أن "الدماء التي سالت في غزة طاهرة ومظلومة وتصنع اليوم الرأي العالمي الجديد الذي بدأ يُحاصر هذا الكيان".
وخلال احتفال تكريمي أقامه "حزب الله" في كفررمان، لفت عز الدين الى انه |عندما نتحدث عن الطلاب فإننا نتحدث عن الفئة الشبابية التي يُمكن أن تُحدث تغييراً في الرأي العام، لذلك سقطت كل الأقنعة عن الأميركي والصهيوني والغرب، ومقابل هذا السقوط نجد ارتفاعا وسموا وتطورا تصاعديا لحزب الله والمقاومة ولهذه الجبهة التي ننتمي إليها".
وأشار إلى أنّ "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو لا يبدو أنه يُريد أن يذهب إلى المفاوضات وما زال يُناور هو وسيّده الأميركي وما زالا يُراوغان ويُنافقان على المفاوضات وطبيعتها".
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