مستشار الحريري: صحته بخير والحمدلله

علق المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري، حسين الوجه على ما نشرته احدى الصحف عن تدهور صحة الحريري، مؤكدا انها "أخبار لا أساس لها. صحته بخير والحمد لله".

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