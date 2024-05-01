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6 شهور حبس وتعويض 10 آلاف جنيه.. محكمة تعاقب سيدة بتهمة سب زوجين عبر واتساب في قنا

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محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي:

قضت المحكمة الاقتصادية استئناف قنا، الدائرة الابتدائية الثانية (جنح)، بحبس سيدة 6 أشهر وكفالة مالية 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا وتعويض مالي 10 آلاف جنيه بتهمة شتم زوجين بعبارات أساءت لسمعة الزوجة عبر تطبيق "واتس آب".

ترجع بداية الواقعة إلى شهر سبتمبر من عام 2023، عندما قدم زوجان شكوى ضد سيدة أرسلت للزوج عبر تطبيق واتس آب عبارات أساءت لسمعتهما وعبارات خادشة للحياء عن الزوجة مما تسبب لهم في أضرار مادية وأدبية.

وبعد فحص ضباط مباحث الإنترنت للواقعة والتأكد من صحتها تم إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا الدائرة الابتدائية الثانية جنح والتي قضت بمعاقبة المتهمة بالحبس لمدة 6 شهور وكفالة مالية 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا وتعويض مالي 10 آلاف جنيه بتهمة شتم زوجين بعبارات أساءت لسمعة الزوجة عبر موقع التواصل الاجتماعي تطبيق "واتس آب".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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