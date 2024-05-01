أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في مؤتمر صحفي من أنقرة، أنّ "تركيا قررت الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية"، المتعلّقة باتهام إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
ولفت إلى أنّه "لا يمكننا قبول تهجير الفلسطينيين من أراضيهم"، موضحًا أنّ "إقامة دولة فلسطينية وحل الدولتين أمران أساسيان أكدنا عليهما مع قادة دول الغرب"، مشددًا على أنّ "إسرائيل تواصل جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وعلى المجتمع الدولي إيقاف هذه الجرائم".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية التركي: تركيا قررت الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.