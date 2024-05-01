وزير الخارجية التركي: تركيا قررت الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في مؤتمر صحفي من أنقرة، أنّ "تركيا قررت الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية"، المتعلّقة باتهام إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

ولفت إلى أنّه "لا يمكننا قبول تهجير الفلسطينيين من أراضيهم"، موضحًا أنّ "إقامة دولة فلسطينية وحل الدولتين أمران أساسيان أكدنا عليهما مع قادة دول الغرب"، مشددًا على أنّ "إسرائيل تواصل جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وعلى المجتمع الدولي إيقاف هذه الجرائم".