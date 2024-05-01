الشرطة البولندية: مجهول ألقى زجاجة تحتوي على مادة قابلة للاشتعال على معبد يهودي في وارسو

أعلنت الشرطة البولندية، وفق ما نقلت عنها وكالة "رويترز"، أنّ "مجهولًا ألقى زجاجة تحتوي على مادة قابلة للاشتعال على معبد يهودي في وارسو".
وقال كبير حاخامات بولندا مايكل شودريش لرويترز إنّ أحدًا لم يصب بأذى في الحادث، لافتًا إلى أنّ "الحادث ترك علامات على المبنى".
وأوضحت الشرطة أنّها لم تحدد بعد الدافع وراء الهجوم، مشيرة إلى أنّه "تم إبلاغنا بحادثة تتعلق بإلقاء زجاجة تحتوي على سائل قابل للاشتعال على أرض الكنيس".
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