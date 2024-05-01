لرفضها الارتباط به.. طالب "طب" يعتدى على زميلته بسلاح أبيض في جامعة الزقازيق

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - إسلام عبدالخالق:

أقدم طالب في الفرقة الرابعة في كلية الطب البشري جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، على التعدي بواسطة سلاح أبيض على زميلته، جراء خلافات بينهما لرفضها الارتباط به.

الأمن الإداري تمكن من ضبط الطالب المتهم وسلاح جريمته والتحفظ عليه لحين تسليمه إلى قوات الأمن في قسم شرطة ثانٍ الزقازيق.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة بورود بلاغ من الأمن الإداري في جامعة الزقازيق، مفاده التحفظ على طالب في كلية الطب البشري لتعديه على زميلته بواسطة سلاح أبيض داخل الحرم الجامعي.

بالانتقال والفحص جرى ضبط الطالب المتهم، فيما بينت المعلومات الأولية أن الطالب المتهم زميل المجني عليها وكانت خلافات قد نشبت بينهما جراء رفضها محاولاته الارتباط بها.

تم نقل الطالبة المصابة فور الواقعة إلى مستشفيات جامعة الزقازيق، حيث تلقت الإسعافات اللازمة، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.