ولي العهد وأمين المكتب الدولي للمعارض يستعرضان استعدادات المملكة لاستضافة إكسبو 2030

التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، في الرياض اليوم، الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ديمتري كيركنتزس. وجرى خلال اللقاء استعراض استعدادات المملكة وتجهيزاتها لاستضافة إكسبو 2030. حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض المكلف المهندس إبراهيم السلطان، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان.



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