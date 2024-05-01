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الرئيس الكولومبي: سأقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب تصرفاتها في غزة

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اعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو إنه سيقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب تصرفاتها في غزة.

وانتقد بترو في تصريح له، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بشدة، وطلب الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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